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15 октября 14:08

Клопп считает, что «Ньюкасл» станет суперсилой в мировом футболе

Ранее акции «сорок» приобрел саудовский фонд.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на смену владельца в «Ньюкасле».

«Если говорить только о футболе, то в долгосрочной перспективе, конечно, они станут суперсилой. Насколько я знаю, это третий клуб в мировом футболе, который будет принадлежать целой стране. Конечно, перед ними открываются огромные возможности. Весь мир был по праву расстроен созданием Суперлиги, но сейчас это и есть Суперлига - только для одного клуба», - приводит слова Клоппа The Telegraph.

Напомним, что большую часть акций «сорок» (около 80 процентов) приобрел Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media.

Глава PIF Ясир аль-Румайян занял пост неисполнительного председателя правления клуба. Исполнительный директор PCP Capital Partners Аманда Стейвли вошла в совет директоров «Ньюкасла».

По информации СМИ, предыдущий владелец клуба миллиардер Майкл Эшли продал команду за сумму около 360 миллионов евро.

На данный момент «Ньюкасл» после семи туров в английской премьер-лиге с тремя очками занимает предпоследнюю, 19-ю строчку. В следующем туре «сороки» примут на своем стадионе лондонский «Тоттенхэм». Встреча состоится 17 октября и начнется в 18:30 по московскому времени.

источник: Daily Telegraph
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