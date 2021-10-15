Клопп считает, что «Ньюкасл» станет суперсилой в мировом футболе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на смену владельца в «Ньюкасле».

«Если говорить только о футболе, то в долгосрочной перспективе, конечно, они станут суперсилой. Насколько я знаю, это третий клуб в мировом футболе, который будет принадлежать целой стране. Конечно, перед ними открываются огромные возможности. Весь мир был по праву расстроен созданием Суперлиги, но сейчас это и есть Суперлига - только для одного клуба», - приводит слова Клоппа The Telegraph.

Напомним, что большую часть акций «сорок» (около 80 процентов) приобрел Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media.

Глава PIF Ясир аль-Румайян занял пост неисполнительного председателя правления клуба. Исполнительный директор PCP Capital Partners Аманда Стейвли вошла в совет директоров «Ньюкасла».

По информации СМИ, предыдущий владелец клуба миллиардер Майкл Эшли продал команду за сумму около 360 миллионов евро.