Властимил Петржела: Клаудиньо станет качественным усилением для сборной России на долгие годы вперед

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением по поводу возможных перспектив атакующего полузащитника петербургского клуба Клаудиньо в составе сборной России.

Ранее 24-летний бразилец заявил, что готов получить российское гражданство в случае, если он не получит шанс сыграть за основную сборную Бразилии.

– Конечно, он нужен сборной России, это олимпийский чемпион и очень техничный игрок. В России никто не может обыграть один в один, а Клаудиньо делает это мастерски. Таких талантов в России нет. Если он сам хочет, то обязательно надо сделать ему гражданство и позвать в сборную. Это будет качественное усиление на долгие годы вперед. Связка Клаудиньо – Головин может заставить бояться соперников, – цитирует Петржелу Sport24.

Напомним, что Клаудиньо перешел в «Зенит» прошедшим летом из «РБ Брагантино» за 12 миллионов евро, подписав с командой пятилетний контракт. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах петербуржцев во всех турнирах, забив пять голов и отдав два ассиста.

На прошедшей ОИ-2020 в Токио хавбек в составе олимпийской сборной Бразилии стал победителем турнира.