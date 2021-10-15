Акинфеев - о сборной России: Я поставил точку, и хватит мусолить эту тему

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем решении завершить карьеру в сборной России в 2018 году.

«Я давно сказал: моя история со сборной закончилась. Я поставил точку, и хватит мусолить эту тему. Когда ты принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему», - приводит слова Акинфеева Sport24.

Напомним, что 35-летний вратарь завершил свою карьеру в национальной команде в 2018 году. Всего за сборную он провел 111 матчей, пропустил 95 голов и 48 раз отстоял «на ноль».