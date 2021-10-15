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15 октября 14:40
автор: Владислав Корегин

«Атлетико» надеется продлить контракты с Облаком и Лемаром

Действующие контракты обоих футболистов рассчитаны до конца сезона-2022/23.

Руководство «Атлетико» ведет переговоры с голкипером Яном Облаком, а также полузащитником Тома Лемаром по поводу продления их действующих соглашений с клубом.

Как информирует Sky Sports, мадридская команда уже получила согласие от 25-летнего француза на подписание нового контракта. В данный момент «матрасники» пытаются договорится с представителями 28-летнего словенца.

Напомним, Облак выступает за «Атлетико» с июля 2014 года. За это время он принял участие в 313 матчах, пропустил 219 голов и 163 раза отстоял «на ноль». Что касается Лемара, то французский хавбек присоединился к испанскому клубу летом 2018-го – на его счету 115 проведенных встреч за мадридцев, в которых он забил семь голов и отдал 13 ассистов.

Добавим, что действующие контракты обоих футболистов рассчитаны до 30 июня 2023 года.

источник: Sky Sports
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