«Ливерпуль» готов предложить Салаху новый контракт с зарплатой 350 тысяч фунтов в неделю

«Ливерпуль» намерен сохранить в составе своей команды нападающего Мохамеда Салаха.

Как сообщает Football Insider, в ближайшее время руководство «мерсисайдцев» свяжется с представителями 29-летнего египтянина по поводу продления контракта футболиста. Отмечается, что «красные» готовы предложить игроку соглашение до 30 июня 2026 года с зарплатой 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Ранее появилась информация, что форварда хочет подписать «Барселона» по окончании сезона-2021/22.

Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 212 матчей, забил 134 гола и отдал 50 ассистов. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.