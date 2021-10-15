Борис Игнатьев: Мне бы хотелось, чтобы у нас были свои игроки такого же калибра, как Клаудиньо

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал слова полузащитника «Зенита» Клаудиньо о том, что он готов получить российское гражданство.

Ранее 24-летний футболист допустил возможность выступления за сборную России в случае, если он не получит шанс сыграть за национальную команду Бразилии.

– На мой взгляд, олимпийский чемпион сборной Бразилии не должен иметь права играть за сборную России. Я за то, чтобы в нашей национальной команде были отечественные футболисты. Конечно, если он будет нужен Карпину и действительно хочет играть за нашу команду, пусть играет. Но я категорически против легионеров в сборной России. Мне бы хотелось, чтобы у нас были свои игроки такого же калибра, как Клаудиньо, – приводит слова Игнатьева Sport24.

Напомним, что летом 2021 года «Зенит» подписал пятилетний контракт с Клаудиньо. С тех пор он забил пять голов и отдал два ассиста в семи проведенных матчах за сине-бело-голубых.

В составе олимпийской сборной Бразилии футболист стал обладателем золотых медалей на ОИ-2020.