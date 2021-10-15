Стал известен список из 20 игроков, претендующих на звание Golden Boy

Сегодня, 15 октября, был представлен обновленный список претендентов на приз Golden Boy-2021.

Отметим, что в список попали такие игроки, как полузащитник «Барселоны» Педри, хавбек «Баварии» Джамал Мусиала и два футболиста, представляющие мадридский «Реал», а именно Эдуардо Камавинга и Родриго.

Помимо этих игроков в окончательный список попали: Букайо Сака («Арсенал»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд), Гави («Барселона»), Брайан Хиль («Тоттенхэм»), Карим Адейеми («Зальцбург»), Райан Гравенберх («Аякс»), Даниэль Мальдини («Милан»), Флориан Вирц («Байер»), Вильям Салиба («Марсель»), Роберто Пикколи («Аталанта»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Йереми Пино («Вильярреал»), Юрриен Тимбер («Аякс»), Шарль Де Кетеларе («Брюгге»).

Напомним, награда Golden Boy вручается лучшему молодому игроку не старше 21 года. Победителем будет объявлен в декабре в Турине. В прошлом году приз достался форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.