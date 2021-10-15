Витория объяснил, почему у Ларссона снизилась результативность в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория объяснил, почему у нападающего красно-белых Джордана Ларссона снизилась результативность в этом сезоне.

«Тут целый комплекс разнообразных причин. Он был в составе сборной на Евро, поэтому позже начал сезон. И не забывайте, что он стал отцом, эти перемены в жизни также не могли не сказаться. В том, что Джордан пока не забивает, нет никакой драмы. Он хороший игрок, и он будет забивать голы», - приводит слова португальского специалиста «СЭ».

Отметим, что в прошлом сезоне швед забил 15 голов, а за 11 матчей нынешнего чемпионата России пока не отличился ни разу.

Напомним, Ларссон перешел в «Спартак» из датского «Норчепинга» в августе 2019 года за четыре миллиона евро. С тех пор он провел за команду 71 матч, забил 25 голов и отдал девять результативных передач.

Действующее соглашение Джордана рассчитано до лета 2023-го. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 14 млн евро.