Гендиректор «Ахмата» заявил, что Талалаев не покинет команду в случае поражения в матче с «Химками»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров опроверг появившуюся информацию в СМИ о том, что главный тренер Андрей Талалаев может покинуть свой пост, если команда проиграет «Химкам» в гостевом матче 11-го тура чемпионата России.

Напомним, что игра между клубами состоится 17 октября в 16:30 мск.

– Он не уйдет, а «Ахмат» обыграет «Химки». Это написали, чтобы накалить обстановку в преддверии матча, – цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».

После десяти сыгранных туров грозненцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Химки» располагаются на последней, 16-й строчке с восемью очками.