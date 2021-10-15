«Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Реал» были заинтересованы в подписании Захаряна

Центральный полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян своей персоной заинтересовал топовые клубы Англии и Испании. Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на источник, приближенный к ситуации.

– Реальный интерес к Захаряну был от «Манчестер Юнайтед». Другие английские клубы тоже выходили на меня. Также был интерес со стороны «Барселоны», Захаряном интересовался и мадридский «Реал», – сказал источник.

Напомним, Захарян находится в клубной системе «Динамо» с января 2017 года. За основную команду бело-голубых он провел 23 матча, забил пять голов и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной России полузащитник отыграл четыре встречи, сделав одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в девять миллионов евро.