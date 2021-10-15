Райола предложил «Барселоне» заключить контракт с Погба летом 2022 года

Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может пополнить состав «Барселоны» по окончании сезона-2021/22.

Согласно данным ESPN, агент 28-летнего француза Мино Райола предложил услуги своего клиента каталонскому клубу. Отмечается, что сделка может состояться следующим летом, когда у футболиста истечет контракт с «манкунианцами».

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Реала».

Напомним, Погба выступает за «МЮ» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах, отдав семь ассистов.