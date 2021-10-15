Джордан Ларссон: Рассчитываю забить один или даже два гола в матче с «Динамо»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон оценил свою игру на старте сезона-2021/22.

Напомним, что нынешнем сезоне 24-летний швед отыграл 11 матчей за красно-белых во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

– Я понимаю, что не показывал свой уровень, в прессе было много грязи. Обо мне много говорят, я понимаю, что болельщики мной недовольны, но я и сам недоволен. Я хочу забивать за «Спартак» в каждом матче, показывать свой лучший футбол. У меня это не получалось, для этого был ряд причин. Рассчитываю забить один или даже два гола в матче с «Динамо», – приводит слова Ларссона клубная пресс-служба московского клуба.

Добавим, что домашняя игра «Спартака» против «Динамо» состоится 16 октября в рамках 11-го тура чемпионата России. Начало встречи – в 19:00 мск

На данный момент подопечные Руя Витории занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в десяти матчах. Бело-голубые идут вторыми с 19 очками.