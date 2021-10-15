Ярцев поделился мнением о возможном выходе «Спартака» из игрового кризиса

Советский и российский футбольный тренер Георгий Ярцев поделился мнением о «Спартаке», который одержал три победы подряд в последних матчах.

— Вполне. И то, как команда выглядела в этих встречах, только убеждает, что это так. К тому же удачно вписались в состав защитник Кофрие и молодой хавбек Литвинов. А Промес с Соболевым уже в шаге от выхода на оптимальный уровень. Все это должно придать игре еще больше уверенности, чтобы двигаться вперед. Тем более что ушли в прошлое создававшие нервозность дрязги внутри клуба», - приводит слова Ярцева «СЭ».

Встреча «Спартака» и «Динамо» состоится завтра, 16 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

После десяти туров в РПЛ «Спартак» с 16 очками расположился на седьмой позиции. «Динамо» находится на второй строчке, имея в своем активе 19 очков.