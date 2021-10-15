Ряд футболистов «Челси», включая Рюдигера и Зиеша, не смогут сыграть против «Брентфорда»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о травмированных игроках команды перед матчем 8-го тура Премьер-лиги с «Брентфордом».

«Рюдигер травмирован, он получил повреждение в сборной. Пулишич еще не восстановился, к тому же у нас есть сомнения по поводу Хакима Зиеша, у которого на последних двух тренировках болела голова. Похоже, завтра его с нами не будет. Лукаку в порядке, он участвовал во всех тренировках, с ним все хорошо», - цитирует Тухеля Goal.

Перед матчем «Челси» идет в лидерах Английской премьер-лиги, имея в активе 16 очков. На счету «Брентфорда», новичка лиги, седьмое место и 12 набранных баллов.