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15 октября 18:14
автор: Александр Бойченко

Зидан отклонил предложение «Ньюкасла» возглавить клуб

Французский тренер не собирается возвращаться к тренерской деятельности до зимы.

Новые владельцы «Ньюкасл Юнайтед» хотели видеть бывшего тренера «Реала» Зинедина Зидана своим главным тренером,

По словам The Mirror, английский клуб предлагал Зидану пост главного тренера, но тот отказался.

Зидан не планирует возвращаться к работе до зимы. При этом он может дождаться конца сезона.

Напомним, что большую часть акций «сорок» (около 80 процентов) приобрел Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media.

Глава PIF Ясир аль-Румайян занял пост неисполнительного председателя правления клуба. Исполнительный директор PCP Capital Partners Аманда Стейвли вошла в совет директоров «Ньюкасла».

По информации СМИ, предыдущий владелец клуба миллиардер Майкл Эшли продал команду за сумму около 360 миллионов евро.

На данный момент «Ньюкасл» после семи туров в английской премьер-лиге с тремя очками занимает предпоследнюю, 19-ю строчку. В следующем туре «сороки» примут на своем стадионе лондонский «Тоттенхэм». Встреча состоится 17 октября и начнется в 18:30 по московскому времени.

источник: The Mirror
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