Зидан отклонил предложение «Ньюкасла» возглавить клуб

Новые владельцы «Ньюкасл Юнайтед» хотели видеть бывшего тренера «Реала» Зинедина Зидана своим главным тренером,

По словам The Mirror, английский клуб предлагал Зидану пост главного тренера, но тот отказался.

Зидан не планирует возвращаться к работе до зимы. При этом он может дождаться конца сезона.

Напомним, что большую часть акций «сорок» (около 80 процентов) приобрел Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media.

Глава PIF Ясир аль-Румайян занял пост неисполнительного председателя правления клуба. Исполнительный директор PCP Capital Partners Аманда Стейвли вошла в совет директоров «Ньюкасла».