Тарханов не считает Дзюбу предателем после его отказа от вызова в сборную

Заслуженный тренер России Александр Тарханов рассказал о ситуации вокруг нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Футболист пропустил последние матчи сборной России.

«Ничего такого в этом нет. Это не значит, что Дзюба - предатель или что-то такое. Может, почувствовал, что уже больше ничего не может дать команде, и решил отказаться», - сказал Тарханов в интервью Sport-weekend.

Добавим, что Дзюба в десяти матчах РПЛ набрал восемь очков по системе «гол + пас». На счету форварда из Санкт-Петербурга четыре забитых мяча и четыре ассиста. Дзюба является лучшим бомбардиром сборной России вместе с Александром Кержаковым (30 мячей).