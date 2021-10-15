Агент Селюк: В «Ахмате» нет конфликта между Туре и Талалаевым

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о конфликте в «Ахмате», а также рассказал об отношениях между главным тренером Андреем Талалаевым и его помощником Яя Туре.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Талалаев может быть уволен после матча с «Химками» 11-го тура РПЛ. По словам источника, у тренера команды возник конфликт с одним из руководителей клуба.



Между Яя Туре и Талалаевым нет никаких проблем. Вообще у Яя и главного тренера шикарные отношения. Более того, Талалаев лично был инициатором приглашения Туре в «Ахмат». Все очень хорошо», - отметил Селюк «РБ-Спорт».

После десяти туров подопечные Андрея Талалаева занимают 11-е место в РПЛ, имея в запасе 12 очков. Последний матч против «Спартака» команда проиграла у себя дома (0:1). Следующая игра пройдет против подмосковных «Химок» 17 октября.