ФИФА: Из Афганистана эвакуировали 100 человек, среди которых футболистки

Международная федерация футбола (ФИФА) эвакуировала из Афганистана почти 100 человек, в том числе футболисток, после переговоров при поддержке Катара. Об этом организация сообщила в пятницу на своем сайте.

ФИФА отметила, что подготовка к эвакуации ведется с августа и работа в этом направлении будет продолжена для обеспечения безопасного вывоза спортсменов из Афганистана в будущем.

В начале сентября Ахмадулла Васик, заместитель главы комиссии по культуре радикального афганского движения «Талибан» (запрещенного в России), заявил, что женщины в Афганистане не будут заниматься многими видами спорта, поскольку могут сниматься на фотографиях и видео, «а потом люди будут смотреть это». Ислам, по его словам, не позволяет женщинам заниматься физическими упражнениями, если некоторые части их тела «могут быть обнажены». Затем Васик добавил, что женщинам в Афганистане разрешается выходить на улицу только в случае необходимости, а спорт «не считается необходимостью».