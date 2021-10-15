Хосеп Гвардиола: Я не знал, что Стерлинг хочет покинуть «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова флангового нападающего «горожан» Рахима Стерлинга о том, что футболист хочет перейти в другую команду, чтобы получать регулярную игровую практики.

Напомним, что в нынешнем сезоне 26-летний англичанин четыре раза выходил в стартовом составе клуба. В общей сложности он отыграл десять встреч, забил один гол и отдал один ассист.

– Я не знал о том, что у Рахима есть желание сменить команду. Надеюсь, что он продолжит защищать цвета нашего клуба, став ее важной частью. Относительно игрового времени могу сказать, что я никому не гарантирую конкретное количество минут. Все футболисты должны проявить себя на поле, в том числе и Рахим, – цитирует Гвардиолу портал Goal.com.

Добавим, что Стерлинг пополнил состав «Манчестер Сити» в июле 2015 года. Всего за клуб он провел 302 игры, отличившись 115 забитыми мячами и 88 результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.