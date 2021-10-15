Гаджи Гаджиев: Если игрок уровня Клаудиньо хочет и может сделать сборную России мощнее, это здорово

Российский тренер Гаджи Гаджиев положительно отозвался о возможном приглашении в состав сборной России атакующего полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Ранее 24-летний футболист допустил возможность российского гражданства в случае, если он не получит шанс сыграть за национальную команду Бразилии.

– Конечно, всем нам хочется, чтобы в сборной России было как можно больше своих футболистов. Но, если кроме россиян будут еще и сильные игроки, это пойдет только на пользу. Поэтому если есть такой игрок, как Клаудиньо, который хочет и может сделать сборную России мощнее, это здорово. К тому же, наши молодые футболисты профессионально растут именно рядом с сильными иностранцами, – цитирует Гаджиева Sport24.

Напомним, что летом 2021 года «Зенит» подписал пятилетний контракт с Клаудиньо. С тех пор он забил пять голов и отдал два ассиста в семи проведенных матчах за сине-бело-голубых.

В составе олимпийской сборной Бразилии футболист стал обладателем золотых медалей на ОИ-2020.