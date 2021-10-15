Матч Лиги Европы «Спартак» - «Лестер» начнется с минуты молчания

«Спартак» договорился с УЕФА о минуте молчания перед началом матча группового этапа Лиги Европы с «Лестером».

Минутой молчания посвящена 39-й годовщине трагедии, произошедшей в Лужниках во время матча с «Харлемом». Также на футболках спартаковцев будет указана дата - 20 октября 1982 года.

Напомним, 20 октября 1982 в матче 1/16 розыграша Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Харлемом» произошла давка, унесшая жизни 66 болельщиков красно-белых. Событие стало самым трагичным случаем в истории советского спорта.

После двух туров Лиги Европы «Спартак» располагается на втором месте турнирной таблицы с тремя очками. Соперник красно-белых, «Лестер», заработал лишь одно очко во встрече с «Наполи» (2:2).