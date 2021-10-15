Игорь Акинфеев: На сегодняшний день я не вижу себя в другой команде, хотя Месси говорил так же

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в настоящее время исключает, что в своей карьере будет играть за какой-либо другой клуб. Акинфеев всю свою карьеру провел в ЦСКА.

— На сегодняшний день — нет. Хотя Месси так же говорил. Но я реально не вижу себя нигде больше», - приводит слова Акинфеева Sport24.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года. В составе армейцев Игорь стал шестикратным чемпионом и обладателем Кубка страны, семикратным победителем Суперкубка и один раз обладателем Кубка УЕФА в 2005 году. Акинфеев возглавляет клуб «имени Льва Яшина», имеет больше других сухих матчей за клуб и сборную. Акинфеев является самым молодым голкипером в истории отечественного футбола, который отыграл 200 сухих игр.