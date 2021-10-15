В футбольной лиге Казахстана выступили с предложением отменить лимит на легионеров

Сегодня, 15 октября, профессиональная футбольная лига Казахстана направила в клубы письма с предложением отменить лимит в национальном первенстве.

Члены профессиональной футбольной лиги Казахстана обсудят этот вопрос на очередном заседании Совета лиги.

Велика вероятность, что поправки в регламент турнира будут приняты клубами и одобрены Исполкомом Федерации футбола Казахстана.

Если изменения будут приняты, команды профессиональной футбольной лиги Казахстана смогут подавать заявки на сезон неограниченному количеству иностранцев.

Напомним, в текущем еврокубковом сезоне от Казахстана участвовуют четыре клуба - «Тобол», «Астана», «Шахтер» и «Кайрат». «Тобол» вылетел от «Жилины» в третьем квалификационном раунде Лиги Конференций (6:0 по сумме двух матчей), «Астана» уступила финскому «куПСу» (1:0) в Лиге Конференций, Шахтер» в раунде плей-офф ЛК проиграл «Маккаби Тель-Авив» (4:1), а «Кайрат» пробился в групповой этап ЛК, где выступает в одной группе со швейцарским «Базелем», кипрской «Омонией» и азербайджанским «Карабахом Агдан». После двух туров команда находится на третьем месте с одним очком в активе.