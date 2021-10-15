Патрис Эвра: Что выиграл Месси в прошлом году, чтобы получить Золотой мяч?

Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра считает, что Месси не достоин вручения Золотого мяча в этом году.

«Этот «Золотой мяч» должен достаться Канте или Жоржиньо, он заслужил! Не понимаю, почему люди говорят: «Но он же лишь полузащитник». Он выиграл все! Сыграл свою большую роль в этих триумфах.

Как по мне, это будет несправедливостью, если Жоржиньо не выиграет «Золотой мяч». Надоело, что его постоянно вручают Месси. Что он выиграл в прошлом сезоне? Ну ладно, Кубок Америки, но с «Барселоной»-то выиграл что-нибудь?» — цитирует Эвра Spotskeeda.

Напомним, что в списке претендентов на ЗМ находятся: Сезар Аспиликуэта («Челси», Испания), Николо Барелла («Интер», Италия), Карим Бензема («Реал», Франция), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Джорджо Кьеллини («Ювентус», Италия), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Португалия), Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия), Жоржиньо («Челси», Италия), Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Н’Голо Канте («Челси», Франция), Симон Кьер («Милан», Дания), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Ромелу Лукаку («Челси», Бельгия), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Жерар Морено («Вильярреал», Испания), Мейсон Маунт («Челси», Англия), Неймар («ПСЖ», Бразилия), Педри («Барселона», Испания), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия), Луис Суарес («Атлетико», Уругвай).