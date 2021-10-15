УЕФА планирует изменить правило определения офсайда после скандального гола Мбаппе в ворота Испании

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен изменить трактовку правила офсайда после скандального эпизода в финале Лиги Наций между сборными Франции и Испании.

Об этом сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на слова главного судьи УЕФА Роберто Розетти.

«Решение правильное и основано на существующих правилах и официальной интерпретации. Но этот случай показывает, что нынешняя интерпретация правила кажется противоречащей самому правилу. Позиция УЕФА заключается в том, чтобы улучшить формулировки толкования таких случаев, чтобы привести их в соответствие с правилами офсайда и духом игры».

Напомним, что нападающий сборной Франции Мбапе отличился забитым мячом на 81-й минуте игры финала Лиги наций-2021 с Испанией, находясь на грани офсайда. Главный судья встречи Энтони Тэйлор подтвердил данное взятие ворот, поскольку посчитал, что футболист в том моменте не был в положении «вне игры».