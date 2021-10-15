Бывший игрок «Ман Юнайтед»: при Фергюсоне не свистели фолы на тренировках, чтобы Роналду делал пасы

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер рассказал о том, как тренерский штаб «Манчестера» под руководством Алекса Фергюсона изменил правила командных тренировок для Криштиану Роналду.

«Уолтер Смит, один из помощников Алекса Фергюсона, предложил не свистеть грубые фолы на тренировках.

Раньше, когда мы тренировались, мы понимали, что даже если кто-то нарушит правила во время игры, будет фол. Но когда это правило было отменено, мы были удивлены тем, как быстро Роналду начал двигать мячом и бежать. Он знал, что фол не будут свистеть, что получит по ногам, поэтому не передерживал мяч», - приводит слова Флетчера The Sun.

Криштиану этим летом перешел из туринского «Ювентуса» и подписал с «манкунианцами» двухлетнее соглашение. Нападающей вернул себе 7-й номер, который в прошлом сезоне носил форвард Эдинсон Кавани.

Криштиану ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.