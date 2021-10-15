Уле Гуннар Сульшер - о Роналду: Сложно не включать его в состав

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер накануне матча с «Лестером» 8-го тура Премьер-лиги рассказал о том, насколько важна роль Криштиану Роналду в составе.

«Он выдающийся игрок, исключительный финишер и бомбардир, а также невероятный профессионал. Не включить его в состав сложно. И я думаю, что каждый был бы счастлив иметь возможность иметь один и тот же состав для каждого из шести матчей в течение шести дней», - приводит слова Сульшера Manchester Evening News.

В четырех матчах текущего сезона АПЛ Роналду забил три мяча, а также два гола в Лиге чемпионов.

Криштиану ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.