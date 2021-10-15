«Хоффенхайм» разгромил «Кельн» в Бундеслиге, забив пять безответных мячей

Сегодня, 15 октября, на стадионе «Райн-Некар Арена» в Зинсхайме состоялся матч 8-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хоффенхайм» и «Кельн». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Первый гол в матче был забит на 31-й минуте усилиями Илая Бебу. На 49 минуте полузащитник из Того увеличил преимущество своей команды. Довел счет до разгромного Кристоф Баумгартнер на 51-й минуте встречи. На 74-й минуте Деннис Гайгер установил счет 4:0, а победную точку поставил австрийский защитник Штефан Пош на 87 минуте.

По итогам матча «Хоффенхайм» поднялся на 8-е место в турнирной таблице с 11-ю очками, «Кельн» остался на 7-й позиции, имея 12 баллов в активе.

Следующую игру подопечные Себастьяна Хенесса проведут в гостях против «Баварии» 23 октября, а «Кельн» встретится с «Байером» у себя на следующий день.

Германия, Бундеслига