Азар рискует пропустить матч с «Шахтером» из-за травмы

Форвард «Реала» Эден Азар продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в бельгийской сборной.

По информации Marca, Азар прошел медицинские испытания. Они показали, что пока он не может тренироваться в общей группе. Полузащитник тренируется по индивидуальной программе. Таким образом, Азар пропустит матч Лиги чемпионов с донецким «Шахтером», который состоится.19 октября.

В сборной Бельгии Азар получил повреждение мышц. В результате он не смог принять участие в матче за 3-е место Лиги Наций со сборной Италии (1:2).

После двух туров Лиги чемпионов «Реал» идет на втором месте с тремя очками, в активе «Шахтера» один балл. В предыдущей встрече «сливочные» уступили у себя дома молдавскому «Шерифу» (1:2),