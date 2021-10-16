«ПСЖ» одержал волевую победу над «Анже» без Неймара, Месси и Наваса

В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» обыграл «Анже». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 36-й минуте единственный мяч гостей забил Анджело Фюльжини. Парижане сравняли счет благодаря Данило Перейре, которому ассистировал Килиан Мбаппе. Сделал он это на 69-й минуте матча. На 88-й минуте главный судья матча Бастьен Дешепи после просмотра VAR назначил пенальти в пользу «ПСЖ». Его уверенно реализовал французский форвард Мбаппе, оформивший «1+1» этом матче.

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10-й тур

«ПСЖ» - «Анже» 2:1 (0:1)