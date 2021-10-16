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16 октября 00:07
автор: Александр Бойченко

«ПСЖ» одержал волевую победу над «Анже» без Неймара, Месси и Наваса

Счет в матче 2:1 в пользу хозяев.

В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» обыграл «Анже». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 36-й минуте единственный мяч гостей забил Анджело Фюльжини. Парижане сравняли счет благодаря Данило Перейре, которому ассистировал Килиан Мбаппе. Сделал он это на 69-й минуте матча. На 88-й минуте главный судья матча Бастьен Дешепи после просмотра VAR назначил пенальти в пользу «ПСЖ». Его уверенно реализовал французский форвард Мбаппе, оформивший «1+1» этом матче.

Чемпионат Франции

10-й тур

«ПСЖ» - «Анже» 2:1 (0:1)

Голы: Фюльжини 36, - Перейра 69, Мбаппе 89

ПСЖ: Доннарумма, Дагба (Хакими, 72), Кимпембе, Керер, Диалло (Бернат, 63), Эррера (Дракслер, 72), Данилу Перейра, Верратти, Рафинья (Вейналдум, 63), Икарди, Мбаппе (Эбимбе, 90).

Анже: Бернардони, Траоре, Манко, Тома, Кабо, Менди, Капель, Мангани, Фюльжени (Баокен, 77), Буфаль (Унаи, 77), Чо (Браими, 64).

Предупреждения:

Капель (85), Верратти (90).

источник: «Советский спорт»
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