Лапорта назвал худший период работы в «Барселоне»

Президент Барселоны Жоан Лапорта подвел промежуточные итоги своей работы на нынешней должности.

«Худший момент за это время - уход Лео Месси. Было больно. Лучшим моментом является заем в размере 595 миллионов от Goldman Sachs. Это дало нам возможность закрыть часть долгов. Движение вперед - глоток воздуха. Удалось вернуть веру болельщикам клуба? Я сделаю это. Мы уверены, что исправим ситуацию», - приводит слова Лапорты Dario Sport.

В чемпионате Испании «Барселона» после семи матчей с 12-ю очками занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем матче 17 октября сине-гранатовые примут «Валенсию».