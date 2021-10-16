Левандовски может стать игроком «Реала» после этого сезона

Год Шварца в «Динамо»: чего добился и что изменил немец в легендарном клубе за 12 месяцев

Сандро Шварц возглавляет «Динамо» ровно год. «Плеймейкер» подводит промежуточные итоги работы немецкого специалиста в преддверии дерби со «Спартаком» в 11-м туре РПЛ.