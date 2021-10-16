Левандовски может стать игроком «Реала» после этого сезона

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может покинуть клуб.
По словам Fichajes, 33-летний поляк ищет варианты смены обстановки. Сообщается, что форвард может продолжить карьеру в «Реале».
Ранее агент Левандовски заявлял, что не исключает возможного перехода игрока в «Манчестер Сити» в течение летнего трансферного окна.
На счету Левандовски семь забитых голов в семи матчах текущего сезона. Польский нападающий перешел в мюнхенский клуб из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. За это время форвард забил 307 мячей и отдал 66 передач в 339 играх. Левандовски является одним из главных претендентов на завоевание Золотого мяча по итогам года.
источник: Fichajes.net