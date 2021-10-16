Бернат вернулся на поле после годичного отсутствия из-за травмы крестообразной связки

Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат после матча 10-го тура французской Лиги 1 против Анже (2:1) рассказал о переживаниях после возвращения на поле впервые за 13 месяцев. В сентябре 2020 года испанский футболист получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«Я счастлив вернуться в команду, выйти на поле, сыграть после стольких месяцев. У меня была серьезная травма. Из-за осложнений трижды оказывался на операционном столе. Потребовалось много труда, много душевных сил, много жертв. И я очень рад вернуться. Я очень благодарен публике за теплый прием. Приятно слышать, как фанаты скандируют твое имя», приводит слова Берната L'Equipe.

Бернат перешел в «ПСЖ» из «Баварии» в 2018 году за пять миллионов евро. Всего за парижский клуб он провел 77 игр, в которых шесть раз забил и отдал десять передач.