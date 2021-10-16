Созин не видит ничего плохого в возможной натурализации Клаудиньо

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился своим мнением о возможной натурализации полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

«Нужны любые сильные футболисты, пока своих нет. Хочет играть человек за сборную, учит язык, живет в России или женился — что в этом плохого?

На сегодняшний день Клаудиньо — один из сильнейших игроков. Удачная покупка «Зенита», олимпийский чемпион. Если это не противоречит закону и через какое-то время он сможет играть за сборную России, будет глупо отказываться от сильного игрока», - сказал Созин в интервью Eurostavka.

В нынешнем сезоне Клаудиньо провел пять матчей за сине-бело-голубых, в которых забил один гол и отдал два ассиста. Полузащитник был вызван в олимпийскую сборную Бразилии минувшим летом, с которой стал чемпионом. При этом, игрок еще ни разу не играл за основную команду Бразилии.