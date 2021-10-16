Люк Уилкшир - об игре со «Спартаком»: Дерби всегда было особенным противостоянием

Экс-защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир поделился своими ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Динамо» подходит к этой игре с полной уверенностью и решительностью. Команде необходимо реабилитироваться после неудачного матча с «Крыльями Советов». Дерби со «Спартаком» всегда было особым противостоянием, я как игрок каждый раз ждал этого матча. Надеюсь, «Динамо» выиграет и оторвется от «Спартака» на 6 очков», - сказал Уилкшир «СЭ».

Встреча «Спартака» и «Динамо» состоится 16 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

После десяти туров в РПЛ «Спартак» с 16 очками расположился на седьмой позиции. «Динамо» находится на второй строчке, имея в своем активе 19 очков.