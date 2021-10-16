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16 октября 10:37
автор: Александр Бойченко

«Да, можно сказать, что я недалек от победы». Бензема рассказал о вручении Золотого мяча

Форвард «Реала» включен в список номинантов на престижную награду.

33-летний нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема поделился эмоциями от включения в список претендентов на Золотой мяч.

«С юных лет Золотой мяч - это мечта и мотивация. Это награда для лучших игроков мира, поэтому приятно быть в списке. Если вы посмотрите на имена, вы почувствуете удовлетворение от того, что оказались среди них. Приз всегда был моей целью.

Да, можно сказать, что я недалек от победы. Я много сделал за последние годы и продолжаю играть на высоком уровне. Во время матчей я не думаю о Золотом мяче. Думаю помочь команде победить, показав результативность», - приводт слова француза ESPN.

Напомним, что в списке претендентов на ЗМ находятся: Сезар Аспиликуэта («Челси», Испания), Николо Барелла («Интер», Италия), Карим Бензема («Реал», Франция), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Джорджо Кьеллини («Ювентус», Италия), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Португалия), Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия), Жоржиньо («Челси», Италия), Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Н’Голо Канте («Челси», Франция), Симон Кьер («Милан», Дания), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Ромелу Лукаку («Челси», Бельгия), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Жерар Морено («Вильярреал», Испания), Мейсон Маунт («Челси», Англия), Неймар («ПСЖ», Бразилия), Педри («Барселона», Испания), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия), Луис Суарес («Атлетико», Уругвай).

источник: ESPN
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