«Реал» предложил зарплату Погба в размере 14 миллионов евро, «Ман Юнайтед» готов платить 20

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продолжает представлять интерес для «Реала».

По данным ABC, клуб из Мадрида готов платить французу 14 миллионов евро в год. Контракт Погба с «манкунианцами» действует до лета 2022 года.

По словам источника, «Реал» готов предложить Погба и его агенту Мино Райола премию в размере 30 миллионов евро. В свою очередь, руководство «Манчестер Юнайтед» надеется продлить контракт. Британцы предложили Полю Погба пятилетний контракт с зарплатой в 20 миллионов евро.

Погба выступает за «красных дьяволов» с сезона 2016/17, перейдя из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро. Всего за клуб полузащитник провел 215 матчей во всех турнирах, забив 38 голов и отдав 49 ассистов. В нынешнем сезоне вингер сборной Франции сыграл семь матчей в АПЛ, отдав семь голевых пасов.