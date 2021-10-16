Карим Бензема: Мбаппе сам сказал, что хочет играть за «Реал»

Нападающий «Реала» Карим Бензема выразил уверенность, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в будущем станет игроком команды из Мадрида.

«Мне нравится играть с Мбаппе в сборной Франции. Может быть, в будущем мы будем играть за один клуб, почему бы и нет?

Нужно уважать «ПСЖ». Я всегда так говорил, но готов повторить еще раз: надеюсь, что однажды мы сыграем вместе.

Об этом сказал сам Мбаппе. Он хочет попробовать себя в новой команде, в другом месте», - приводит слова Бензема Mundo Deportivo.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Мбаппе провел десять матчей, в которых отличился пять раз и отдал четыре голевые передачи. В Лиге чемпионов француз сыграл в двух встречах, отдав два ассиста. Недавний гол Мбаппе в составе сборной Франции принес национальной команде победу в Лиге наций в финале против Испании (2:1).