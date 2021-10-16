Дани Алвес: Я всегда готов помочь «Барселоне», это вопрос одного звонка

Защитник Дани Алвес подтвердил, что хотел бы вернуться в «Барселону».

«Наверное, слишком смело, чтобы сказать, что я нужен «Барселоне» сейчас. Я всегда говорил, что ушел из клуба, потому что все пошло не так, как я считал правильным.

Но я всегда очень уважал команду. «Барселона» - мой дом. Я всегда готов ей помочь.

Если «Барса» считает, что я ей нужен, то это вопрос одного звонка», - цитирует слова Алвеса Sport.es.

Последним клубом 38-летнего бразильца был «Сан-Пауло», который он покинул в сентябре этого года. Алвес является самым титулованным игроком в истории футбола (43 трофея). За «Барселону» он сыграл 391 матч, отметившись 21 голом и 101 голевой передачей.