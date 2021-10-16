Валуев рассказал, за счет чего Минеев выиграет у Исмаилова

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев поделился прогнозом на реванш между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

«Шансы в этом поединке, в принципе, 50 на 50. Мне кажется, что Владимир Минеев в этом бою будет выглядеть предпочтительнее и одержит победу. За счет чего? Вероятнее всего, за счет ударной техники. Исмаилов надеется, что свои самые лучшие свои качества он раскроет в борьбе, но вряд ли Минеев не в курсе этого замысла, поэтому всячески будет этому противодействовать. Мне кажется, что этот план должен у него сработать - у него очень неплохая ударная техника, хотя мощи Исмаилову не занимать», - цитирует Валуева «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что в первом бою, который прошел в октябре 2018 года, была объявлена ничья. Также следует добавить, что на одном из турниров AMC Fight Nights из-за конфликта бойцов началась массовая драка. В активе Минеева 17 боев в ММА и 15 побед, в том числе 10 нокаутом. Дагестанский боец Исмаилов провел 21 профессиональный бой, в которых 18 раз оказался сильнее противников. Также он имеет два поражения.