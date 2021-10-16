Головин не сможет сыграть против «Лиона»

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 10-го тура чемпионата Франции против «Лиона». Российский футболист продолжает курс восстановления после травмы, сообщает пресс-служба клуба.
25-летний россиянин получил травму в матче 9-го тура Лиги 1 «Монако» - «Бордо» (3: 0). Головин получил такое же повреждение месяцем ранее в матче между сборными России и Кипром. Тогда период восстановления для футболиста составил три недели.
𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué par Coach Kovač.— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 15, 2021
🆚 @OL
⌁ #OLASM pic.twitter.com/BCOGb5mGCP
источник: ФК «Монако»