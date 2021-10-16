Евдокимов возглавил «Кубань»

Руководство «Кубани» определилось с новым главным тренером. Им стал Роберт Евдокимов. Об этом сообщает пресс-служба клуба. На тренерском мостике 50-летний тренер заменил Александра Точилина, который покинул команду 12 октября.

В тренерский штаб Евдокимова войдут помощники Олег Нечаев и Евгений Варламов. Новый тренерский штаб уже представлен команде и сегодня прошла их первая тренировка.

После 17 туров ФНЛ «Кубань» занимает заключительное 20-е место, имея в активе 11 очков. От спасительного 16-го места, которое занимает «Енисей», команду разделяет 8 очков. Прошлый матч краснодарцы выиграли в гостях у «Ротора» со счетом 3:1.