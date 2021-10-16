«Ньюкасл» может подписать контракт с Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить клуб Премьер-лиги.

По словам Il Messaggero, «Ньюкасл Юнайтед» заинтересован в услугах 58-летнего португальского специалиста. Руководство английского клуба ищет замену действующему тренеру команды Стиву Брюсу и рассматривает возможность приглашения Моуринью. Напомним, нынешнее соглашение между Моуринью и «Ромой» рассчитано до 2024 года.

Напомним, в послужном списке Моуриньо за всю его тренерскую карьеру входят такие клубы, как: «Бенфика» (2000 г), «Порту» (2002-2004), «Интер» (2008-2010), «Реал Мадрид» (2010-2013), «Челси» (2013-2015), «Манчестер Юнайтед» (2016-2018), «Тоттенхэм» (2019-2021), «Рома» (2021 - н.в).

Среди высших личных достижений Моуриньо следует назвать: Лучший тренер АПЛ (2005, 2006, 2015), футбольный тренер года в Италии (2009, 2010), тренер года УЕФА (2003, 2004), а также лучший футбольный тренер ФИФА в 2010 году.