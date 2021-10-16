«Арсенал» - «Зенит»: Крицюк, Дзюба и Малком в старте

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Арсенал» в Туле пройдет матч 11-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Зенитом».
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Степанов, Радакович, Ткачёв, Чаушич, Хлусевич, К. Кангва, Давиташвили, Марков.
Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Сокол, Суханов, Бьёрнстрём, Гулиев, Э. Кангва, Луценко, Панченко, Тудорие.
«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Ловрен, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Вендел, Дзюба, Малком.
Запасные: Кержаков, Бязров, Караваев, Хотулёв, Мостовой, Кравцов, Барриос, Клаудиньо, Кузнецов.