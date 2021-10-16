Боярский - о «Спартаке»: У меня нет ощущения, что эта команда - долгоиграющая пластинка

В субботу, 16 октября, «Спартак» примет «Динамо» в матче РПЛ. Известный артист Михаил Боярский поделился своими ожиданиями от этой игры.

«Динамо» — фаворит в этом матче. У «Спартака» сейчас вообще до конца ноября будет серия из сильных команд. У меня нет ощущения, что эта команда - долгоиграющая пластинка», - приводит слова Боярского «СЭ».

Встреча «Спартака» и «Динамо» состоится 16 октября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

После десяти туров в РПЛ «Спартак» с 16 очками расположился на седьмой позиции. «Динамо» находится на второй строчке, имея в своем активе 19 очков.