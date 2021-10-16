Ибрагимович вошел в заявку «Милана» на матч с «Вероной»

«Милан» объявил заявку на матч 8-го тура итальянской серии А с «Вероной». Нападающий Златан Ибрагимович попал в список из 22 игроков.

Заявка «Милана»: Юнгдаль, Тэтэрушану, Балло-Туре, Калабрия, Конти, Габбиа, Калулу, Кьер, Романьоли, Томори, Беннасер, Кастьехо, Кессье, Крунич, Салемакерс, Тонали, Жиру, Ибрагимович, Леау, Мальдини, Пеллегри, Ребич.

В нынешнем сезоне шведский форвард сыграл лишь в одном матче, но сумел отличиться в нем забитым мячом. Матч против «Вероны» состоится сегодня, 16 октября, и начнется в 21:45 мск.

Отметим, что Ибрагимович собирался вернуться в сборную Швеции перед Евро-2020, но перед турниром получил травму, которая не позволила ему совершить камбэк.

Действующая трансферная стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона евро.