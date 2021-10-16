Президент «Барселоны» вновь напомнил о том, что Суперлига жива

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, в каком статусе находится Суперлига.

«Проект не завершен, напротив, он живой, открыт диалог с самыми разными людьми в футболе, которые над ним работают. «Ювентус», «Реал» и «Барселона» - все здесь, и мы продолжаем побеждать в судах. Мы все еще работаем над тем, чтобы сделать турнир более привлекательным», - приводит слова Лапорты «МК-Спорт», ссылаясь на sport.es.

Напомним, что Суперлигу образовали 12 топ-команд Европы. После недовольства болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в ней остались только «Барселона», «Реал» и «Ювентус».

В июне УЕФА пришлось отменить наказание для участников нового турнира из-за запрета со стороны Министерства юстиции Швейцарии.