Куман рассказал, в какой форме находится Агуэро после травмы

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман накануне матча 9-го тура Примеры с «Валенсией» рассказал о состоянии нападающего Серхио Агуэро.

«В последнее время ему стало намного лучше. В последнем матче он провел на поле 20-25 минут, и все прошло хорошо. Но пока Агуэро не хватает игрового ритма и определенной формы. Думаю, он все это наберет на практике. Его уровень не вызывает сомнений, он может многое дать команде. Главное, чтобы он был в хорошей физической форме и готов помогать команде в матчах», - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Агуэро переехал в «Барселону» в июле этого года. В каталонский клуб футболист перешел в качестве свободного агента из «Манчестер Сити». Ранее стало известно, что Агуэро пропустит старт нового сезона из-за травмы. Во время медицинского осмотра новичка из Аргентины выявлена серьезная травма связки голеностопа.