IFAB рассмотрит предложение увеличить перерывы в футболе до 25 минут

Международная футбольная ассоциация (IFAB) рассмотрит просьбу о продлении перерыва между таймами до 25 минут.

В сентябре Южноамериканская футбольная конфедерация (КОНМЕБОЛ) обратилась с просьбой о продлении перерыва между таймами с 15 до 25 минут. 16 октября Правление IFAB объявило, что оно включило запрос КОНМЕБОЛ в повестку дня заседания 27 октября.

Стоит отметить, что в 2009 году предложение ФИФА об увеличении перерывов с 15 до 20 минут было отклонено и раскритиковано как коммерческий ход, хотя организация объяснила свою позицию необходимостью увеличения времени для игроков, чтобы добраться из раздевалок на поле.