ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
16 октября 15:00
автор: Александр Бойченко

Мане забил сотый гол в чемпионате Англии

Нападающий «Ливерпуля» поразил ворота «Уотфорда».

Сегодня, 16 октября, в Уотфорде проходит матч между местной командой и «Ливерпулем» в рамках 8-го тура АПЛ. Садио Мане забил мяч на 9-й минуте с передачи Мохамеда Салаха.

Таким образом, для сенегальца это был сотый забитый мяч в Английской премьер-лиге. Ранее форвард выступал за «Сатугемптон», в котором сыграл 75 матчей и забил 25 голов. В составе «мерсисайдцев» сенегалец превзошел отметку в 100 забитых мячей.

В текущем сезоне Мане сыграл семь игр в АПЛ, забив четыре гола.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Йокерит" победил СКА и сместил его с первого места"ВКонтакте" представила платформу VK ВидеоСтали известны хоккеисты КХЛ с самыми высокими зарплатамиОткровенное фото Севастьяновой довело мужчин до мурашек по кожеПятикратная чемпионка мира и просто нереальная красавица. ФотоСафонов спутался с женщинами с низкой социальной ответственностью
Капризов размялся на «утках». Голевой пас российской звезды помог «Миннесоте» начать сезон с победы
«Миннесота Уайлд» в своем первом матче регулярного чемпионата НХЛ-2021/22 оформила волевую победу над «Анахаймом» (2:1), а Кирилл Капризов отметился результативной передачей.
Год Шварца в «Динамо»: чего добился и что изменил немец в легендарном клубе за 12 месяцев
Сандро Шварц возглавляет «Динамо» ровно год. «Плеймейкер» подводит промежуточные итоги работы немецкого специалиста в преддверии дерби со «Спартаком» в 11-м туре РПЛ.
«Фаворит — «Динамо», но «Спартак» победит 2:1». Мнение Ловчева о московском дерби
Шансы «Спартака» и «Динамо» в главном матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги (16 октября, 19:00) специально для «Плеймейкера» оценил лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев.
«Локо» Гисдоля сыграет, как при Николиче, но в Казани пахнет ничеечкой 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от одного из центральных матчей 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Рубин» дома сыграет с «Локомотивом» (16 октября, 16:30).
«Туляки будут очень старательны, но проиграют «Зениту» в два мяча». Ловчев — о первом матче 11-го тура
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы «Арсенала» остановить «Зенит» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги (16 октября, 14:00).
«Обоим пора отвечать за свои слова, шансы 50 на 50». Валуев — о супербое Минеев — Исмаилов
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от главного боя в рамках турнира AMC Fight Nights 105, в котором 16 октября в Сочи сойдутся чемпион в среднем весе Владимир Минеев и Магомед Исмаилов.
Интересные андердоги Дюмон и Орловский. Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 40
В ночь на 17 октября в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC, главным событием которого станет поединок за звание претендента в полулегком весе между Аспен Лэдд и Нормой Дюмон. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и другом боях вечера.
Небыстрая победа Немкова и шанс Примуса. Расклад и лучшие ставки на Bellator 268
В ночь на 17 октября в Финиксе пройдет очередной турнир Bellator, главным событием которого станет чемпионский бой в полутяжелом весе между Вадимом Немковым и Юлиусом Англицкасом. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках вечера.
Почему Минеев победит Исмаилова. Пять аргументов в пользу уральского бойца
16 октября в Сочи в рамках AMC Fight Nights реванш проведут звездные средневесы - Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Этот бой - событие года в российском ММА.
Почему Исмаилов победит Минеева. Пять аргументов в пользу дагестанского бойца
16 октября в Сочи в рамках AMC Fight Nights реванш проведут звездные средневесы - Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Этот бой - событие года в российском ММА.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика