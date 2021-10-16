Мане забил сотый гол в чемпионате Англии

Сегодня, 16 октября, в Уотфорде проходит матч между местной командой и «Ливерпулем» в рамках 8-го тура АПЛ. Садио Мане забил мяч на 9-й минуте с передачи Мохамеда Салаха.

Таким образом, для сенегальца это был сотый забитый мяч в Английской премьер-лиге. Ранее форвард выступал за «Сатугемптон», в котором сыграл 75 матчей и забил 25 голов. В составе «мерсисайдцев» сенегалец превзошел отметку в 100 забитых мячей.

В текущем сезоне Мане сыграл семь игр в АПЛ, забив четыре гола.